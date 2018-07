„Įkyrėjo geopolitinės Rusijos ir JAV prezidentų susitikimo detalės? Siūlome atsipūsti ir kiek pasismaginti, o šį kartą mums padės ne skandalais pagarsėjęs Jungtinių Valstijų prezidentas, o jo žmona. Internetas tiesiog eina iš proto dėl vaizdelio, kuriame įamžinta Melanios reakcija į Rusijos prezidentą“, – rašo news.com.au.

Nufilmuota, kaip pirmoji Jungtinių Valstijų ponia stovi šalia savo sutuoktinio ir sveikinasi su V. Putinu.

Pasibaigus formaliems mandagumams, ji kiek atsitraukia ir apžvelgia patalpą. Dalis įrašą mačiusiųjų teigia, kad jos veido išraiška gana neutrali. Kiti, panašu, mato, ką nori matyti, ir teigia, kad pirmosios JAV ponios veide – egzistencinis siaubas.

Socialinėje žiniasklaidoje samprotaujama, kad M. Trump reakcija primena jos elgesį per vyro inauguraciją.

Tada ji nufilmuota žiūrinti į savo sutuoktinį, kuris ką tik buvo prisaikdintas prezidento pareigoms, o jam nusisukus galima matyti, kaip jos veido išraiška kardinaliai pasikeičia. Tą jausmą galima būtų įvardyti kaip pasidygėjimą.

„Ji atrodo taip, tarsi ji ką tik būtų pamačiusi velnią“, – apie įrašą su V. Putinu parašė vienas komentatorius.

„Ji vienintelė toje patalpoje, supratusi, koks pavojingas tas žmogus yra iš tikrųjų“, – pakomentavo Aaronas McCordas.

OMG I was looking for this all day - they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ— SRM_MD❄️🌵❄️ (@srmduke87) July 17, 2018