Rusijos vadovas aplankė karius Centrinėje Višnevskio karo klinikoje prie Maskvos minint „Rusijos dieną“, patriotinę valstybinę šventę.

Kremlius transliavo vaizdus, kuriuose buvo matyti tamsią eilutę vilkėjęs V. Putinas ir jį lydėjęs gynybos ministras Sergejus Šoigu su karine apranga.

Pareigūnai stovėjo prieš eilę vyrų, vilkėjusių mėlynus ligoninės drabužius, kai kurie sėdėjo neįgaliojo vežimėliuose.

Visgi internautus labiau sudomino S. Šoigu ir V. Putino elgesys. Rusijos prezidentas S. Šoigu rankos nepaspaudė ir demonstratyviai atsuko jam nugarą.

Pasak komentuotojų socialiniuose tinkluose, kūno kalba šiame epizode išduoda, kad V. Putinas nėra patenkintas.

„Putino ir Rusijos gynybos ministro Šoigu kūno kalba daug ką pasako. Akivaizdu, kad jųdviejų santykiai nėra geri, o Putinas nėra patenkintas“, – komentuojama socialiniuose tinkluose.

The body language between Putin and Russian minister of defense Shoigu today speaks volumes. The two are clearly not on good terms and Putin is not happy pic.twitter.com/w4SZ2kC5tg — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) June 12, 2023

You don't have to be a body language expert to understand what Putin currently thinks about his Defence Minister Sergei Shoigu... 😅 pic.twitter.com/ZRfJaJDE1X — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) June 12, 2023

An amazing video with Russia's dictator Putin ignoring his former favourite and a taiga-sauna buddy Shoigu, aka MoD. The Russian pop song on the background is "I am not happy with you, don't address me, I don't want to know you anymore". pic.twitter.com/hSvthqp1Iu — Sergej Sumlenny (@sumlenny) June 12, 2023



„Bėdos rojuje?“ – ironizuoja internautai.



Watch Putin’s body language.

He doesn't shake Shoigu’s hand and then turns his back on him.

Trouble in paradise? #Putin #Shoigu #Russia pic.twitter.com/m2dfV1sd1O — Natalka (@NatalkaKyiv) June 13, 2023



Pasak britų žvalgybos, Rusijos gynybos ministras S. Šoigu kare prieš Ukrainą vis labiau save mėgina pateikti kaip centrinę figūrą. Prezidento V. Putino patikėtinis Ukrainos kontrpuolimo šviesoje tikriausiai nori pasirodyti kaip pagrindinis strategas, pirmadienį pranešė britų gynybos ministerija.

„S. Šoigu tikriausiai supranta būtinybę dėl vis labiau atviros kai kurių tautiečių kritikos išlaikyti teigiamą įvaizdį“, – teigiama pranešime. Pastaruoju metu ministras keliskart komentavo Rusijos gynybines operacijas ir, be kita ko, „beveik neabejotinai smarkiai perdėjo nuostolius Ukrainos pusėje“.

S. Šoigu, be to, viešai paragino Rusijos ginkluotės pramonę padvigubinti savo pastangas ir kritikavo karininkus, kad jie nepakankamai greitai nusiuntė į frontą rezervinių šarvuotų mašinų. Vieši S. Šoigu pasirodymai kontrastuoja su kitais svarbiais karo momentais, kai gynybos ministro nesimatė, pažymi britų žvalgyba.