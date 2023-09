Savo „Telegram“ kanale jis pareiškė, esą jo mama „verčiasi tik labdaringa veikla“. R. Kadyrovas pagrasino, kad jeigu JAV valdžia skubiai nepanaikins sankcijų, jis imsis atsakomųjų veiksmų, rašo spektr.press.

„Deginsime [amerikietiškus automobilius ir lėktuvus], darysime betvarkę, jūs mums rodote kelią, kaip teisėtai įvykdyti nusikaltimą. Mes savaip vykdysime. JAV valstybės departamentas pernelyg laisvai jaučiasi, į mirtį stumdamas ukrainiečių tautą ir prisidengdamas vaivorykštine demokratija. Būtina kovoti su šiuo JAV niekšiškumu“, – sakė jis.

After Kadyrov's mother appeared on the US sanctions lists, he moved on to direct threats: