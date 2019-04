Atstovų Rūmų priežiūros komiteto pirmininkas Elijah E. Cummingsas pirmadienį paskelbtame laiške rašo, kad Baltųjų rūmų saugumo pareigūnė Tricia Newbold pateikė jo komitetui informacijos apie „sunkius nacionalinio saugumo pažeidimus Trumpo administracijos aukščiausiuose sluoksniuose“. Nė vienas iš šių 25 pareigūnų nebuvo įvardytas, bet savo laiške, adresuotame Baltųjų rūmų teisiniam konsultantui Patui Cipollone, E. E. Cummingsas reikalauja pateikti informacijos apie leidimus, suteiktus nacionalinio saugumo patarėjui Johnui Boltonui, jo pirmtakui Michaelui Flynnui, D. Trumpo dukteriai Ivankai Trump ir žentui Jaredui Kushneriui, taip pat keliems kitiems aukšto rango saugumo pareigūnams. Komiteto pirmininkas nurodė išduosiantis šaukimą Carlui Kline'ui, T. Newbold buvusiam viršininkui Baltųjų rūmų Personalo saugumo skyriuje, kad jis paliudytų komitetui dėl šių leidimų. Be to, planuojama iškviesti kelis kitus pareigūnus. Th. Newbold sakė komitetui, kad Personalo saugumo skyrius rekomendavo neišduoti minėtiems 25 asmenims leidimų, suteikiančių prieigą prie griežčiausiai įslaptintos informacijos, rašo E. E. Cummingsas. Tačiau ši 18 metų Baltuosiuose rūmuose dirbusi moteris tvirtino, kad aukštesnio rango pareigūnai šias rekomendacijas ignoravo. „Nepasitarnaučiau sau, savo šaliai arba savo vaikams, jeigu sėdėčiau rankas sudėjusi, žinodama, kad šie reikalai galėjo paveikti nacionalinį saugumą“, - komiteto pirmininkas citavo T. Newbold liudijimą. T. Newbold nesutarimai su C. Kline'u dėl leidimų klausimo į viešumą iškilo anksčiau šiais metais – pareigūnė buvo nušalinta nuo pareigų ir, kaip pranešama, pateikė oficialų skundą, remdamasi informatorių apsaugos įstatymu. Kaip praneša televizija „NBC News“, ši problema prasidėjo 2017 metų viduryje – dėl J. Kushnerio, vieno artimiausių D. Trumpo patarėjų, kai jam, nepaisant akivaizdžių neigiamų indikacijų, buvo suteiktas aukščiausio lygio saugumo leidimas. Vėliau iškilo visa virtinė klausimų dėl J. Kushnerio prieigos prie griežčiausiai įslaptintos medžiagos ir jo galimo naudojimosi neleistinais kompiuteriais ir ryšių priemonėmis, susipažįstant su įslaptinta informacija. Praeitais metais Baltųjų rūmų taip pat buvo užklausta apie saugumo leidimą, išduotą D. Trumpo padėjėjui Robui Porteriui, nors šio pareigūno dvi buvusios žmonos buvo pateikusios skundus dėl jo numanomo smurtavimo.

