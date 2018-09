JAV Geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad 7,5 balo stiprumo drebėjimo židinys buvo 10 km gylyje apie 56 km į šiaurės rytus nuo Dongalos miesto. Anksčiau penktadienį tą pačią teritoriją supurtė 6,1 balo drebėjimas. Jis pareikalavo vienos gyvybės ir padarė žalos dešimtims namų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.