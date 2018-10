Tyrimas buvo pradėtas aptikus įtartinų įrašų socialinėje žiniasklaidoje, kuriuose buvo siūlomos įvaikinimo paslaugos motinoms, susilaukusioms nesantuokinių vaikų, nurodė policija. Praėjusią savaitę buvo areštuotas vyras, kaltinamas atitinkamos instagramo paskyros tvarkymu, ir 22 metų motina, kaip įtariama, siūliusi savo vaiką įvaikinti, naujienų agentūrai AFP sakė Rytų Javos policijos atstovas. Policijai praėjusią savaitę sutrukdžius pirkimą Surabajos mieste, taip pat buvo areštuota pribuvėja ir potencialus pirkėjas. Pasak pareigūnų, motina savo 11 mėnesių vaiką parduoti norėjo todėl, kad turi skolų. „Kūdikis buvo parduotas už 15 mln. rupijų (990 dolerių, 855 eurus)", – antradienį spaudos konferencijoje sakė Surabajos policijos kriminalinių tyrimų vadovas Sudamiranas. „Pagal (motinos) pareiškimą, kūdikis yra romano vaisius“, – sakė Sudamiranas. Pagimdyti nesantuokinį vaiką Indonezijoje yra itin gėdinga, ir vienišų motinų didžiausioje musulmoniškoje pasaulio šalyje šeimos kartais jų išsižada. Minėtos „Instagram“ paskyros operatorius už vaiko pardavimą turėjo gauti 2,5 mln. rupijų, nurodė policija. Penktadienį ši paskyra vis dar veikė, turėjo daugiau kaip 760 sekėjų. Joje paskelbta dešimtys nespalvotų ultragarso aparatu darytų atvaizdų ir motinų iš dalies paslėptais veidais nuotraukų. Puslapyje siūlomi „šeimos sprendimai“ ir skelbiamos asmeninės detalės apie savo vaikus siūlančias moteris, įskaitant amžių, religiją, nėštumo etapą ir sveikatos būklę. Potencialių įtėvių su paskyros administratoriais prašoma susisiekti per „WhatsApp“. Keturiems sulaikytiems įtariamiesiems pagal Indonezijos vaikų apsaugos įstatymus gresia įkalinimas iki 15 metų.

