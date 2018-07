Nelaimė įvyko tą pačią dieną, kai šalies pareigūnai oficialiai paskelbė baigiantys maždaug 164 dingusių žmonių paiešką po ankstesnės kelto katastrofos, įvykusios prieš dvi savaites viename turistų pamėgtame vulkaniniame ežere Sumatros saloje. Nuotraukose iš naujos nelaimės vietos matyti keleiviai, prisiglaudę prie kelto „KM Lestari“ borto, laivui apvirtus netoli Sulavesio salos. Kiti keleiviai plūduriavo jūroje ir laukė pagalbos. Keltas užplaukė ant seklumos maždaug 300 m nuo kranto, pranešė Indonezijos susisiekimo agentūra. Ji nurodė, kad aukštos bangos talžė laivo denyje sustatytus sunkvežimius ir kitokias transporto priemones, o į korpusą pradėjo tekėti vanduo. Rasti 24 kūnai, 74 žmonėms pavyko išsigelbėti, tačiau 41 asmens dar nerasta, sakė nacionalinės nelaimių valdymo agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho. „Kai kurie keleiviai tebėra laive dėl lietaus ir didelių bangų“, – sakė jis. „Evakuacija tęsiasi“, – pridūrė pareigūnas. Kelto dokumentuose nurodoma, kad laive buvo 139 keleiviai ir 48 transporto priemonės. 48 m laivas plaukė iš Sulavesio į netoliese esančią Salajaro salą pučiant smarkiam vėjui ir pakilus aukštoms bangoms. Jūrų transporto direkcijos vadovas Agusas Purnomo paskelbė, kad kapitono veiksmai padėjo gelbėjimo operacijai. Susisiekimo agentūra nurodė, kad keleiviai dėvėjo gelbėjimosi liemenes. „Dalis keleivių buvo sėkmingai evakuoti“, – sakoma jos pranešime. Indonezijos nelaimių valdymo agentūra nelaimės rajoną tikrina padedant žvejybiniams laivams, bet dėl prastų oro sąlygų dideli laivai priplaukti negali, nurodė Susisiekimo ministerija. Indonezijoje, turinčioje apie 17 tūkst. salų ir labai priklausomoje nuo vandens transporto, laivybos incidentai gana dažni.

