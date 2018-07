Sraigtasparniai ir pėsčiųjų gelbėtojų grupės buvo pasiųstos ieškoti įstrigusių žmonių ant Rindžanio ugnikalnio šlaitų, kur yra daug žygių maršrutų, populiarių tarp turistų. „Ten tebėra įstrigę 560 žmonių. Iš jų 500 yra Segara Anakano rajone ir 60 – Batu Sepere“, – sakė Rindžanio kalno nacionalinio parko vadovas Sudiyono (Sudijonas). Per sekmadienį paryčiais įvykusį 6,4 balo žemės drebėjimą, kurio židinys buvo gana negiliai, žuvo 16 žmonių ir buvo sugriauta šimtai pastatų. Požeminiai smūgiai taip pat išjudino tonas akmenų ir purvo ant Rindžanio šlaitų, todėl ten esantiems žmonėms tapo sunku nusileisti. Ši į 3 726 metrų aukštį virš jūros lygio iškilusi viršukalnė yra antrasis pagal aukštį Indonezijos ugnikalnis. Jis yra populiarus tarp turistų, norinčių pasigrožėti nuo šlaitų atsiveriančia plačia panorama. Po žemės drebėjimo žygių maršrutai buvo uždaryti, baiminantis naujų nuošliaužų. Drebėjimo epicentras buvo už 50 km į šiaurės rytus nuo Lomboko pagrindinio miesto Mataramo, toli nuo pagrindinių kurortų salos pietuose ir vakaruose, nurodė JAV Geologijos tarnyba. Po pirminio žemės drebėjimo užfiksuoti du stiprūs antriniai drebėjimai ir daugiau kaip 100 pakartotinių smūgių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.