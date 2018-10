Anksčiau buvo skelbta, kad žuvo 844 žmonės. „13 val. (vietos, 8 val. Lietuvos laiku) duomenimis, žuvusiųjų yra 1 234“, – sakė Nacionalinės nepaprastųjų situacijų padarinių valdymo atstovas Sutopo Purwo Nugroho. 7,5 balo žemės drebėjimas ir jo sukeltas cunamis smogė Palu miestui ir aplinkinėms vietovėms Sulavesio salos vidurio regione. Kalbėdamas per spaudos konferenciją Džakartoje S. P. Nugroho sakė, kad dar 799 žmonės yra sunkiai sužeisti. Pasak atstovo, į šią statistiką dar neįtraukti duomenys iš Sigi apsrities ir Balaroa rajono, todėl tikėtina, kad aukų skaičius padidės.

