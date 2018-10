Agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho nurodė, kad katastrofa pareikalavo mažiausiai 2 010 žmonių gyvybių. Jis pridūrė, kad tebeieškoma tūkstančių dingusių žmonių, galbūt palaidotų po purvu ir nuolaužomis labiausiai nukentėjusiuose trijuose Palu miesto rajonuose. Pasak S. P. Nugroho, šios paieškos bus nutrauktos ketvirtadienį, praėjus beveik dviem savaitėms po rugsėjo 28 dieną įvykusios stichinės nelaimės. Žemės drebėjimas ir jo sukeltas cunamis smarkiausiai smogė Palu miestui ir aplinkinėms vietovėms Sulavesio salos vidurio regione. Pareigūnas sakė, kad tarnybos surengs gedulingas pamaldas, žymėsiančias paieškų pabaigą Petobo, Balaroa ir Džonoogės rajonuose, kur dėl požeminių smūgių praskydęs gruntas prarijo ištisus namus ir palaidojo jų gyventojus. S. P. Nugroho sakė, kad pastangos surinkti lavonus nebebus tęsiamos, nes tos vietos sunkiai prieinamos, o kūnai dabar yra smarkiai suirę ir sunkiai atpažįstami. Be to, nelaimės zonoje kyla ligų protrūkio pavojus.

