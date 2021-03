Iš Šiaurės Sumatros provincijoje esančio ugnikalnio kraterio besiveržiantys dūmai ir pelenai kilo į kilometro aukštį. Įkaitusių pelenų ir dujų srautai ritosi iki 3 km į pietryčius, nurodė Indonezijos vulkanologijos ir geologinių grėsmių mažinimo centras.

Sinabungo stebėsenos poste dirbantis pareigūnas Armenas Putra sakė, kad per šį išsiveržimą niekas nežuvo. Pasak jo, kaimų gyventojams buvo rekomenduota būti ne arčiau kaip už 5 km nuo kraterio, be to, jie buvo perspėti, kad gali išsilieti lava.

Ugnikalnio stebėsenos stočių jutikliai pastarosiomis savaitėmis fiksavo didėjantį aktyvumą, todėl buvo paskelbtas antro aukščiausio lygio išsiveržimo pavojus.

2 460 metrų aukščio Sinabungo ugnikalnis gruma nuo praeitų metų. Anksčiau šį mėnesį įvyko kitas išsiveržimas, per kurį vulkaninės medžiagos stulpas kilo į daugiau kaip 5 km aukštį, o aplinkiniuose kaimuose krito pelenų lietus.

Per pastaruosius kelerius metus savo namus Sinabungo apylinkėse buvo priversti palikti apie 30 tūkst. žmonių.

Sinabungo ugnikalnis snaudė kelis šimtmečius, kol galiausiai 2010 metais vėl nubudo. Tas išsiveržimas pareikalavo dviejų žmonių gyvybių.

Po to jis vėl išsiveržė 2013 metais ir nuo to laiko išliko labai aktyvus.

2014 metais įvykęs išsiveržimas pražudė mažiausiai 16 žmonių, o 2016 metais per ugnikalnio išsiveržimą gyvybės neteko septyni žmonės.

Indonezijoje – daugiau kaip 17 tūkst. salų ir salelių turinčiame archipelage – yra beveik 130 veikiančių ugnikalnių.

Ši Pietryčių Azijos valstybė priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno „Ugnies žiedui“, pasižyminčiam dideliu vulkaniniu ir seisminiu aktyvumu.