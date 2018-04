Užsidegus išsiliejusiai naftai apie 1 val. 30 min. vietos (21 val. 30 min. Lietuvos) laiku viename gyvenamajame rajone plykstelėjo didžiulė liepsna, supleškinusi mažiausiai tris namus. Rytą gaisras dar nebuvo užgesintas. „Tebekyla aukštos liepsnos, jos dar nėra sėkmingai užgesintos“, – sakė Ranto Perelako rajono administracijos vadovas Saifulas. Jau rasti mažiausiai 10 lavonų, bet aukų skaičius tikriausiai didės, nurodė policija. Tuo metu sužeistieji gydomi vietos ligoninėse. Įvykio vietoje dirbantiems ugniagesiams padeda valstybinės naftos įmonės „Pertamina“ darbuotojai. Rytų Ačehe apstu mažų naftos gavybos vietų, dažnai neteisėtai įrengiamų vietos kaimų gyventojų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.