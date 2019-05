Šios Pietryčių Azijos valstybės policija pirmadienį informavo, kad praėjusią savaitę keliose skirtingose vietovėse, įskaitant Sumatros salą ir sostinės Džakartos prieigas, areštavo aštuonis įtariamuosius.

Šie asmenys sulaikyti po virtinės Velykų sekmadienį Šri Lankoje mirtininkų įvykdytų sprogdinimų, nusinešusių 257 gyvybes.

Be to, gegužę Indonezija mini pirmąsias dešimčių gyvybių pareikalavusių kruvinų atakų prieš šalies bažnyčias metines. Antrajame pagal dydį Surabajos mieste mirtininkų islamistų surengti sprogdinimai buvo kruviniausia teroristinė ataka Indonezijoje per daugelį metų.

Pareigūnai pranešė, kad praėjusią savaitę areštuoti kovotojai priklausė vietos ekstremistų grupuotei „Jemaah Anshurat Daulah“ (JAD). Ši grupuotė, prisiekusi ištikimybę IS, yra kaltinama dėl pernai bažnyčiose surengtų sprogdinimų.

JAD planavo įvairiose vietose surengti virtinę sprogdinimų, kai gegužės 22-ąją ši didžiausia pasaulyje musulmoniška valstybė skelbs oficialius rinkimų rezultatus.

Į prezidentus kandidatavęs buvęs generolas Prabowo Subianto įspėjo, kad šalyje gali kilti protestų banga dėl per rinkimus esą masiškai klastotų balsų.

P. Subianto pažadėjo imtis veiksmų užginčyti oficialius rezultatus, jei bus patvirtinta, kad jo varžovas Joko Widodo buvo išrinktas prezidentu antrai kadencijai.

Nacionalinės policijos atstovas spaudai Dedi Prasetyo sakė, kad teroristų kuopelė planavo atakuoti policijos nuovadas ir pasinaudoti chaosu, galinčiu kilti patvirtinus oficialius rinkimų rezultatus.

„Jie turi du tikslus. Pirmasis – atakuoti policijos pareigūnus, antrasis – išnaudoti situaciją dėl rinkimų“, – sakė jis.

Pernai per dviejų šeimų įvykdytus sprogdinimus Surabajos bažnyčiose žuvo 12 žmonių, tarp jų užpuolikų vaikai, įskaitant dvi mažas mergaites.

Po 2002 metų sprogdinimų kurortinėje Balio saloje, nusinešusių per 200 gyvybių, religine tolerancija pasižyminčioje Indonezijoje buvo įvykdyta virtinė kruvinų atakų.

Kovą policija pranešė aptikusi didelį kiekį sprogmenų, siejamų su įtariamu JAD teroristu, kurio žmona susisprogdino kartu su vaiku, kai jų namą apsupo pareigūnai.

Policijos radinys – maždaug 300 kg sprogmenų ir medžiagų bomboms gaminti – pakurstė būgštavimus, kad prieš praėjusį mėnesį vykusius rinkimus planuota surengti didžiulio masto teroristinę ataką.