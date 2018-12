Indonezijoje sudegintas kalnas marihuanos

Šios musulmoniškos šalies Ačeho provincijos pareigūnai taip pat sunaikino maždaug 19 kg metamfetamino, konfiskuoto per reidus šiais metais. Per ceremoniją buvo viešai pademonstruoti penki įtariami narkotikų platintojai oranžiniais kalinių drabužiais. Ačehas yra itin konservatyvus regionas Sumatros saloje. Jame viešai plakami įvairiausius nusižengimus – nuo lošimo, alkoholio vartojimo iki homoseksualių lytinių santykių ir svetimavimo – padarę žmonės. Indonezijoje taip pat galioja vieni griežčiausių pasaulyje narkotikų kontrolės įstatymai. Šį mėnesį Balyje dėl narkotikų kontrabandos buvo areštuoti penki užsieniečiai, įskaitant vokietį ir Peru pilietį; jiems gresia mirties bausmė.

