Indonezijoje staigių potvynių aukų padaugėjo iki 89, dešimtys žmonių dingę

Be to, daugybė žmonių buvo sužeisti per potvynius, kuriuos sukėlė šeštadienį regioną užklupusios smarkios liūtys. Apie 6 800 žmonių buvo evakuoti į laikinas stovyklas.

Kariams teko krauti žuvusiųjų kūnus į maišus, o dingusiųjų paieškas apsunkino kalnai nuolaužų ir nuvirtusių medžių.

Tebeieškoma 74 žmonių, o dar apie 150 asmenų patyrė įvairių sužalojimų.

„Daug žmonių renkasi likti prieglaudose, nes jie tebėra sukrėsti ir bijo daugiau staigių potvynių, taigi, kai kurie evakuacijos centrai yra perpildyti“, – sakė Indonezijos stichinių nelaimių padarinių likvidavimo agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho.

Indonezijoje dėl užklupusių potvynių 14 dienų paskelbta nepaprastoji padėtis.

Papua provincija ribojasi su nepriklausoma Papua Naujosios Gvinėjos valstybe.

Žemės nuošliaužos ir potvyniai Indonezijoje yra dažni, ypač liūčių sezonu nuo spalio iki balandžio.

Sausį per smarkias liūtis ir nuošliaužas Sulavesio saloje žuvo mažiausiai 70 žmonių, o anksčiau šį mėnesį Vakarų Javos provincijoje šimtai žmonių buvo priversti evakuotis dėl liūčių sukeltų didžiulių potvynių.