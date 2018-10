Tarp daugiau kaip 800 patvirtintų aukų dauguma buvo rasto Palu mieste. Tikėtina, kad žuvusiųjų skaičius dar padidės, kai gelbėtojams pavyks pasiekti stichijos padarinių atkirstas atokias vietas. 7,5 balo žemės drebėjimas smogė penktadienį temstant ir sukėlė cunamį, kurio bangų aukštis, kaip pranešama, kai kur siekė 6 metrus. Kariuomenės vietos vadas Tiopanas Aritonangas sakė, kad iš vienos ligoninės bus atvežti 545 lavonai. Jiems Palu mieste bus iškastas 100 metrų ilgio ir 10 metrų pločio kapas; duobę prireikus bus galima padidinti, sakė Nacionalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros vadovas Willemas Rampangilei. „Tai reikia atlikti kiek įmanoma greičiau – dėl sveikatos ir religinių priežasčių“, – pabrėžė jis. Indonezijoje dauguma gyventojų yra musulmonai, o jų religiniai papročiai reikalauja, kad mirusieji būtų palaidoti kuo greičiau, paprastai – tą pačią dieną. Kitas kariuomenės vietos atstovas Mohammadas Thoriras sakė, kad šalia viešųjų kapinių iškastame kape galima palaidoti tūkstantį žuvusiųjų. Visos aukos, vežamos iš vietos ligoninių, buvo nufotografuotos, kad šeimos galėtų išsiaiškinti, kur palaidoti jų artimieji. Viename paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip gyventojai eina nuo vieno lavonmaišio prie kito ir dirsteli jų vidun, mėgindami atpažinti žuvusiuosius. Apie vidurdienį kaukes užsidėjusių darbininkų brigados atnešė į maišus sudėtus 18 kūnų ir suguldė juos griovyje. Šalimais laukė ekskavatorius, pasiruošęs užpilti ant palaikų žemių. Planuojama, kad laidojimo tempas spartės. Kariuomenės ir komerciniai lėktuvai gabena į regioną pagalbos siuntų ir būtiniausių atsargų, bet nelaimės zonoje labai stinga sunkiosios technikos, reikalingos pasiekti žmones, galėjusius likti gyvus po sugriuvusiais pastatais, įskaitant vieną aštuonaukštį viešbutį Palu mieste, kur girdėjosi iš po griuvėsių sklindančių žmonių balsų. Sekmadienį vakare viešbučio „Roa-Roa“ griuvėsiuose buvo rasta 25 metų gyva moteris, nurodė Nacionalinė paieškų ir gelbėjimo agentūra. Kituose sugriuvusiuose pastatuose taip pat buvo aptikta gyvų žmonių; juos mėginama ištraukti. Iki sekmadienio vakaro buvo patvirtinta mažiausiai 832 žmonių žūtis; beveik visos aukos rastos Palu, paskelbė nepaprastųjų situacijų agentūra. Dongalos, Sigio ir Parigi Mountongo apskrityse, turinčiose iš viso 1,2 mln. gyventojų, dar ne visos nukentėjusios vietovės buvo atidžiai patikrintos. „Aukų skaičius, kaip manoma, dar didės, nes daug kūnų tebėra po nuolaužomis ir daugelis jų dar nepasiekti“, – sakė agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho. Indonezijos prezidentas Joko Widodo savo ruožtu suteikė šaliai leidimą priimti tarptautinę pagalbą, pirmadienį per „Twitter“ parašė vyriausybė Investicijų koordinavimo valdybos pirmininkas Thomas Lembongas. Kol kas neaišku, kokią pagalbą buvo leista priimti, bet nusiaubtoms vietovėms reikalingos medicinos priemonės, maistas ir vanduo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.