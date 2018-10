Per 7,5 balo drebėjimą sugriuvus Palu miesto kalėjimo sienoms, pro sargybinius prasiveržė ir pabėgo beveik visi kaliniai. Nors kalėjimas buvo pastatytas laikyti 120 kalinių, jame kalėjo 581 žmogus. „Iš pradžių viskas buvo gerai, ... bet neilgai trukus po drebėjimo iš po žemės kalėjimo kieme ėmė veržtis vanduo, kaliniai supanikavo ir išbėgo į kelią“, – sakė Teisingumo ministerijos pareigūnė Sri Puguh Utami. Ji nurodė, kad vanduo ėmė veržtis ne dėl cunamio. „Esu tikra, kad jie pabėgo baimindamiesi žemės drebėjimo poveikio. Tai kaliniams neabejotinai buvo gyvybės ar mirties klausimas“, – pridūrė ji. Iš kito perpildyto Palu kalėjimo kaliniai ištrūko išlaužę jo pagrindines duris. Taip pat pabėgo visi 343 kaliniai iš Dongalos kalėjimo – kitame stichinės nelaimės paveiktame rajone. Dongalos kalėjimas buvo padegtas; manoma, kad kaliniai, reikalavę pasimatymo su šeimomis, jį padegė iš pykčio. „Jie supanikavo sužinoję, kad Dongalą smarkiai nuniokojo žemės drebėjimas, – sakė S. P. Utami. – Kalėjimo pareigūnai derėjosi su kaliniais dėl leidimo jiems išeiti ir patikrinti, ar viskas gerai jų šeimoms. Bet atrodo, kad kai kuriems kaliniams neužteko kantrybės ir jie padegė (kalėjimą).“ Kai kurie šių kalinių yra nuteisti už korupciją ir narkotikų kontrolės įstatymų pažeidimus, sakė pareigūnė. Penki už terorizmą nuteisti asmenys iš šio kalėjimo buvo perkelti kelios dienos prieš stichinę nelaimę. Abiejuose Palu kalėjimuose šiuo metu yra tik kiek daugiau nei 100 kalinių, bet ir juos prižiūrėtojams sunku pamaitinti. „Kalėjimas nebeturi pakankamai maisto. Pareigūnai bandė nupirkti produktų iš aplinkinių parduotuvių, kurios dar dirbo“, – sakė S. P. Utami.

