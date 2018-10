Žmonių, žuvusių per dvigubą stichinę nelaimę, kuri šalies Sulavesio provinciją ištiko prieš savaitę, skaičius šiuo metu yra daugiau kaip 1,5 tūkstančio. „Apskaičiavome, kad yra palaidota daugiau kaip 1 tūkst. namų, tad galbūt daugiau kaip 1 tūkst. žmonių vis dar yra dingę“, – naujienų agentūrai AFP sakė Indonezijos paieškos ir gelbėjimo agentūros atstovas Yusufas Latifas, paminėdamas didžiulį Balaroa rajono valstybinių būstų kompleksą, kurį žemės drebėjimas sulygino su žeme. „Bet vis tiek negalime būti tikri, nes yra tikimybė, kad kai kuriems žmonėms pavyko išsigelbėti“, – pridūrė jis.

