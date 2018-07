Ankstų rytą salą sukrėtus galingam požeminiam smūgiui, žmonės panikuodami bėgo į lauką. Be to, žemės drebėjimas sukėlė nuošliaužų šalia populiarių dviračių takų kalnuose. Po pirmojo požeminio smūgio šiaurinėje Lomboko dalyje įvyko dar du smarkūs ir daugiau kaip 100 silpnesnių pakartotinių smūgių. „Drebėjimas pareikalavo mažiausiai 10 gyvybių, dar apie 40 žmonių buvo sužeisti, o šimtai namų buvo suniokoti“, – sakė nacionalinės nelaimių valdymo agentūros atstovas Sutopo Purwo Nugroho. „Manome, kad (žuvusiųjų ir sužeistųjų) skaičius augs, nes dar nebaigėme rinkti duomenų“, – pridūrė jis. Pasak S. P. Nugroho, tarp žuvusiųjų yra viena 30-metė iš Malaizijos. Pareigūnai išskubėjo vertinti pastatams ir infrastruktūrai padarytos žalos, o dėl nuošliaužų buvo uždaryti populiarūs dviračių takai ant Rindžanio kalno, informavo nacionalinė nelaimių valdymo agentūra. Vienas vietos dviračių žygių organizatorių pasakojo, kaip ant drebėjimo metu ant to kalno buvusių dviejų turistų iš Ispanijos ir jųdviejų gido ėmė kristi akmenys. „Mano dviratininkų gidas, lydėjęs du turistus iš Ispanijos, per drebėjimą patyrė nesunkių sužalojimų. Jie važiavo nuo Segara Anakos ežero iki Plavangano, o per drebėjimą ant jų krito akmenys“, – pasakojo vienų svečių namų, kur buvo apsistoję tie ispanai, savininkas Karyadi (Karjadis). Kaip ir daugelis indoneziečių, jis turi tik vardą. „Mūsų svečius sukrėtė šis incidentas“, – pridūrė jis. „Nuo šio ryto smūgiai beveik nesiliauja“, – sakė Karyadi. Žemės drebėjimo židinys buvo 50 km į šiaurės rytus nuo pagrindinio Lomboko miesto Mataramo, nurodė Jungtinių Valstijų geologijos tarnyba (USGS). Ši vieta yra nutolusi nuo pagrindinių turistinių objektų salos pietinėje ir vakarinėje dalyse. USGS informavo, kad du pakartotiniai smūgiai buvo daugiau kaip 5 balų stiprumo. Drebėjimas buvo juntamas ir apie 100 km nuo jo židinio nutolusioje Balio saloje. Vis dėlto apie padarytą žalą ten nepranešama. „Drebėjimas buvo labai stiprus... Visi mano name supanikavo, visi išbėgome į lauką“, – pasakojo netoli epicentro gyvenantis Zulkifli. „Visi mano kaimynai irgi išbėgo laukan, staiga dingo elektra“, – sakė vyras naujienų agentūrai AFP. Indonezijos geofizikos ir meteorologijos agentūra informavo, kad cunamio pavojaus paskelbta nebuvo. „Žmonės Rytų Lomboke ir Matarame 10 sekundžių juto stiprų drebėjimą; gyventojai panikavo ir bėgo iš savo namų į lauką“, – sakė S. P. Nugroho. Indonezija priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui – tektoninių lūžių lankui, kuriame dažnai įvyksta žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimų. 2004 metais itin galingas žemės drebėjimas Indijos vandenyne sukėlė cunamį, daugelyje regiono šalių nusinešusį daugiau kaip 220 tūkst. žmonių gyvybių, tarp jų 168 tūkst. – Indonezijoje.











