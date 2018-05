Indonezijoje per sprogdinimus bažnyčiose žuvo devyni žmonės

Pirmoji ataka įvyko per sekmadienio mišias Švč. Marijos Romos katalikų bažnyčioje; per ją žuvo keturi žmonės, įskaitant ir įtariamą sprogdintoją, žurnalistams įvykio vietoje sakė policijos atstovas Fransas Barungas Mangera. Pasak jo, tarp 40 sužeistųjų yra du policininkai. Keliomis minutėmis vėliau Diponegoro krikščionių bažnyčioje nugriaudėjo dar vienas sprogimas. Jis pareikalavo dviejų gyvybių. Dar du žmonės žuvo driokstelėjus sprogimui Surabajos Pantekostos bažnyčioje, sakė F. B. Mangera. Vienas žmogus mirė ligoninėje, nurodė jis. Šie išpuoliai Indonezijoje, kur vyrauja musulmonai, įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai policija nutraukė maištą ir įkaitų dramą sulaikymo centre šalia Džakartos; per šį incidentą žuvo šeši pareigūnai ir trys kaliniai. Atsakomybę už jį prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“. Indonezija vykdė susidorojimą su kovotojais nuo 2002 metų, kai per su grupuote „al Qaeda“ susijusių radikalų sprogdinimus Balyje žuvo 202 žmonės. Pastaraisiais metais šalis susiduria su nauja grėsme: IS iškilimas Viduriniuosiuose Rytuose pagyvino vietos kovotojų tinklus. Atsakomybę prisiėmė IS Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę už tris mirtininkų atakas Indonezijos bažnyčiose, per kurias sekmadienį žuvo mažiausiai 11 žmonių, pranešė grupuotės propagandos agentūra „Amaq“. „Per tris kankinių atakas nužudyti 11 ir sužeisti mažiausiai 41 bažnyčios sargų ir krikščionių“, – sakė agentūra savo pranešime susirašinėjimo programėlėje „Telegram“. Indonezijos antrame didžiausiame mieste Surabajoje apie 7 val. 30 min. vietos (3 val. 30 min. Lietuvos) laiku per veikiausiai sukoordinuotus sprogdinimus prie trijų bažnyčių sekmadienį žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar dešimtys buvo sužeisti, sakė policija. Sprogdintojai priklausė vienai šeimai SIndonezijos bažnyčiose 11 gyvybių nusinešusias atakas sekmadienį surengė sprogdintojai iš vienos šeimos, pranešė nacionalinės policijos vadas Tito Karnavianas. Ta šeima – motina, tėvas, jųdviejų devynerių ir 12 metų dukros ir 16 bei 18 metų sūnūs – buvo susijusi su vietos ekstremistų tinklu „Jamaah Ansharut Daulah“ (JAD), siejamu su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS), sakė T. Karnavianas. Indonezijos prezidentas Joko Widodo pasmerkė šias atakas. „Privalome susivienyti prieš terozizmą, – sakė jis žurnalistams. – Valstybė netoleruos tokio bailumo akto.“progdintojai priklausė vienai šeimai

