Stiprios liūtys ir vėjai praėjusią naktį siaubė Sulavesio salos dalis, kur patvinus upėms vanduo užliejo dešimtis kaimų devyniuose pietiniuose rajonuose. Taip pat buvo užlietos provincijos sostinės Makasaro dalys. Penki žmonės žuvo Dženeponto rajone, o dar trys – Makasaro Govos rajone, pranešė Indonezijos Nacionalinė stichinių nelaimių padarinių likvidavimo agentūra. Mažiausiai keturi žmonės dingo, bet pareigūnai nurodo, kad duomenys nukentėjusiuose rajonuose vis dar renkami. „Itin smarkus lietus, kuris (antradienį) prasidėjo keliuose Pietų Sulavesio rajonuose, sukėlė potvynį“, – sakoma agentūros atstovo Sutopo Purwo Nugroho pareiškime. Filmuotoje medžiagoje matyti patvinusios upės, vandens užlieti ryžių laukai ir automobiliai. Tūkstančiai gyventojų dėl potvynių, kurie taip pat sugriovė du tiltus, turėjo palikti namus. „Vis dar reikia valčių ir pagalbos maistu evakuotiems žmonėms, – sakė S. P. Nugroho. – (Gelbėtojai) vis dar ieško dingusiųjų.“ Liūtys ir potvyniai trukdė paieškai, sakė pareigūnai. Žemės nuošliaužos ir potvyniai Indonezijoje yra dažni, ypač musonų sezonu nuo spalio iki balandžio. Spalio mėnesį per staigius potvynius ir žemės nuošliaužas keliuose Sumatros salos rajonuose žuvo mažiausiai 22 žmonės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.