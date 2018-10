Rugsėjo 28 dieną įvykęs 7,5 balo drebėjimas ir po jo smogęs cunamis Sulavesio saloje su žeme sulygino ištisus Palu ruožus. Po nelaimės buvo surasta daugiau kaip 2 tūkst. žuvusių žmonių. Pareigūnai baiminasi, kad dar 5 tūkst. žuvusiųjų gali būti palaidoti po sugriauto miesto nuolaužomis. Gelbėtojams buvo sunku ieškoti žmonių griuvėsiuose; darbus komplikavo tai, kad purvas kietėjo, o palaikai sparčiai iro veikiant atogrąžų kaitrai. „Aukų paieškos ir gelbėjimo operacija šį ketvirtadienį po pietų baigsis“, – naujienų agentūrai AFP sakė paieškos ir gelbėjimo darbų Palu vadovas Bambangas Suryo. Anksčiau vyriausybė užsiminė, kad labiausiai nukentėję rajonai bus neliečiami ir palikti kaip bendri kapai. Parkai ir monumentai galbūt tūkstančiams taip ir nerastų žuvusiųjų planuojami trijuose tokiuose rajonuose: Balaroa, Petobėje ir Džonoogėje. Šias zonas beveik visiškai sugriovė drebėjimo sukeltas dirvožemio praskydimas. Nusiaubtam miestui teikiama humanitarinė pagalba, bet būta kritikos, kad nelaimės padariniai likviduojami per lėtai. Kai kurios gelbėtojų komandos iš užsienio negalėjo greitai atvykti. Jungtinės Tautos nurodo, kad Palu humanitarinės pagalbos skubiai reikia 200 tūkst. žmonių ir kad labai trūksta švaraus geriamojo vandens bei vaistų. Namų per stichinę nelaimę neteko maždaug 80 tūkst. žmonių. Daugelis jų dabar glaudžiasi palapinėse prie sugriautų savo būstų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.