Stichiją išgyvenę žmonės Sulavesyje nusiaubė parduotuves ieškodami vandens, maisto ir kitų prekių. „Dvi pirmąsias dienas neveikė nė viena parduotuvė. Žmonės buvo alkani. Kai kas buvo beviltiškoje padėtyje. Viskas tvarkoje“, – sakė nacionalinės policijos vado pavaduotojas Ari Dono Sukmanto. „Tačiau trečiąją dieną maisto tiekimas buvo atnaujintas, jį tik reikėjo paskirstyti“, – kalbėjo jis. Visgi A. D. Sukmanto pridūrė, kad maistą grobiantys žmonės bus toleruojami. Palu mieste policija nesiėmė jokių veiksmų, kad sustabdytų plėšikavimą. Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė matę, kaip vietos gyventojai plėšia drabužių parduotuves. „Jei jie ims nešiojamuosius kompiuterius, pinigus ir t. t., imsimės veiksmų“, – sakė A. D. Sukmanto ir pridūrė, kad pareigūnai jau sulaikė 35 žmones. „Yra bankomatų. Jie veikia, – kalbėjo nacionalinės policijos vado pavaduotojas. – Jei žmonės vagia, mes juos pagauname ir atliekame tyrimą.“ Indonezijos vyriausybė antradienį pranešė, kad Sulavesio salai smogusių niokojančių žemės drebėjimų ir cunamio aukų padaugėjo iki 1 234. Anksčiau buvo skelbta, kad žuvo 844 žmonės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.