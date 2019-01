Drebėjimo židinys buvo 31 km gylyje netoli Sumbos salos, apie 150 km į pietvakarius nuo Vaingapu miesto, pranešė JAV geologijos tarnyba (USGS). Po šio drebėjimo vietovę supurtė kiek silpnesnis 5,2 balo pakartotinis požeminis smūgis, informavo Indonezijos nelaimių agentūra. Apie stichijos padarytą žalą ir aukas kol kas informacijos nėra. Indonezija dar nėra atsigavusi po gruodžio pabaigoje išsiveržusio ugnikalnio sukelto cunamio. Tarnybos nurodė, per cunamio smūgį, nuo kurio nukentėjo Javos salos vakarinės ir Sumatros pietinės pakrantės, žuvo mažiausiai 426 žmonės. Indonezija priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui – tektoninių lūžių lankui, kuriame įvyksta didelė dalis viso pasaulio žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimų. Gruodžio 22-ąją smogęs cunamis buvo jau trečia stichinė nelaimė Indonezijoje per pastarąjį pusmetį. Vasarą Lomboko salą supurtė virtinė galingų požeminių smūgių, o rugsėjį per žemės drebėjimą ir cunamį Sulavesio salos Palu mieste žuvo maždaug 2 200 žmonių ir dar tūkstančiai dingo arba laikomi žuvusiais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.