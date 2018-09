Požeminio smūgio židinys buvo apie 18 km gylyje, šalia Sulavesio salos krantų, informavo JAV Geologijos tarnyba (USGS). Apie žalą kol kas nepranešama. Indonezijos meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra (BMKG) informavo, kad šis žemės drebėjimas cunamių grėsmės nesukėlė. Indonezija, viena dažniausiai nuo stichinių nelaimių nukenčiančių valstybių, priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno „ugnies žiedui“ – tektoninių plokščių susidūrimo zonai, pasižyminčių itin dideliu vulkaniniu ir seisminiu aktyvumu. Šią vasarą Lomboko salą supurtę kelis stiprūs žemės drebėjimai pareikalavo maždaug 555 žmonių gyvybių. 2004 metais vandenyno dugne netoli Sumatros krantų įvykusio 9,3 balo žemės drebėjimo sukeltas katastrofinis cunamis Indijos vandenyno regiono šalyse pražudė apie 220 tūkst. žmonių, tarp jų 168 tūkst. indoneziečių.

