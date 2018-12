Miesto valdžia surengė šias masines tuoktuves neturtingoms šeimoms, dažnai neturinčioms oficialių dokumentų, tokių kaip santuokos ar gimimo liudijimai. Oficialiai įteisintoje santuokoje gyvenantys sutuoktiniai ir jų vaikai gali naudotis valstybės teikiamomis paslaugomis, įskaitant sveikatos priežiūrą ar švietimą, sakė vietos gubernatorius Anies Baswedanas. „Jeigu jie švęs savo vestuves, jas švęs visi. Visas pasaulis“, – sakė pareigūnas, aiškindamas, kodėl vestuves nuspręsta rengti Naujųjų metų išvakarėse. Rohilah (Rohila), kaip ir daugelis kitų Indonezijos gyventojų turinti tik vardą, naujienų agentūrai AFP sakė, kad labai džiaugiasi oficialiai ištekėjusi už savo ketverių metų dukters tėvo Dahruno Hakimo. Prieš penkerius metus dėl finansinių sunkumų pora negalėjo oficialiai registruoti santuokos. Juos sutuokė tik imamas, tačiau tokia santuoka Indonezijoje nėra oficialiai pripažįstama. „Esu laiminga. Esu labai laiminga“, – sakė Rohilah naujienų agentūrai AFP. „Dabar galiu gauti gimimo liudijimą savo dukrai, kad valstybė ją pripažintų“, – pridūrė moteris. Vyriausiam masinių vestuvių ceremonijoje dalyvavusiam jaunikiui buvo 76 metai, nuotakai – 65, o jauniausiems jaunavedžiams – po 19 metų. Tokias masines vestuves Naujųjų metų išvakarėse Džakartos valdžia rengia jau antrą kartą. Tačiau gerbiant neseniai stichijos salyne pasiglemžtų aukų atminimą fejerverkų šou buvo atšaukti. Naujųjų metų paminėjimas taip pat atšauktas Banteno provincijoje, kur gegužės 22 dieną smogęs cunamis nusinešė daugiau nei 400 žmonių gyvybes.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.