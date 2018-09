Jos duomenimis, beveik visi žuvusieji rasti Palu mieste, kuriam prieš dvi dienas smogė 1,5 metro aukščio cunamio bangos. Dar aštuoniolika žuvusiųjų buvo rasta Dongalos regione į šiaurę nuo Palu. Indonezijos viceprezidentas Jusufas Kalla pareiškė, jog galutinis žuvusiųjų skaičius gali siekti „ne vieną tūkstantį“. „Padėtis labai įtempta, – agentūrai AFP pareiškė 35-erių Risa Kusuma, supdama savo karščiuojantį kūdikį evakuacijos centre Palu mieste. – Kas minutę greitosios pagalbos automobiliai atveža kūnus. Labai trūksta švaraus vandens. Visur plėšiamos maisto parduotuvės.“ Indonezijos televizijos kanalas „Metro TV“ sekmadienį parodė vaizdo įrašą, nufilmuotą Dongalos pakrantėje netoli žemės drebėjimo epicentro. Jame matyti, kad kai kurie namai yra sugriauti, tačiau vietos gyventojas papasakojo, kad, prasidėjus požeminiams smūgiams, daugumai žmonių pavyko pabėgti toliau nuo pakrantės. Susiję straipsniai: Indonezijoje žemės drebėjimo ir cunamio aukų skaičius priartėjo prie 400 „Kai žemė ypač smarkiai sudrebėjo, visi mes nubėgome į kalvas“, – pareiškė televizijos kanalui Iswanu (Isvanu) pasivadinęs vyras. Tuo tarpu Palu mieste sekmadienį toliau ieškoma išgyvenusiųjų. Vien tik vieno prabangaus viešbučio vietoje ieškoma 150 žmonių. Taip pat nerimaujama dėl šimtų žmonių, kurie ruošėsi penktadienio vakarą turėjusiam prasidėti Palu paplūdimio festivaliui. „Praėjusią naktį iš viešbučio „Roa-Roa“ griuvėsių mums pavyko ištraukti gyvą moterį, – pareiškė nacionalinės gelbėjimo agentūros vadovas Muhammadas Syaugis. – Toje vietoje vakar net girdėjome žmonių pagalbos šūksnių.“ „Dabar mums labai reikia mašinų, kurios padėtų valyti griuvėsius. Mano žmonės dirba vietoje, tačiau išvalyti šiuos griuvėsius vien savo jėgomis nėra įmanoma“, – pridūrė jis. Šeštadienio naktį miesto gyventojai miegojo lauke, baimindamiesi pakartotinių smūgių. Ligoninės nespėja tvarkytis su didžiuliu sužeistųjų srautu. Daugeliui žmonių pagalba suteikiama lauke. Taip pat nuolat sutrinka elektros energijos tiekimas. Cunamis Sulavesio saloje kilo po stipraus žemės drebėjimo, kuris griovė pastatus bei privertė vietinius ieškoti vietos pasislėpti nuo Palu smogusių bangų. Indoneziją dažnai krečia pražūtingi žemės drebėjimai. 2004 metais vandenyno dugne netoli Sumatros krantų įvykusio 9,3 balo žemės drebėjimo sukeltas katastrofinis cunamis Indijos vandenyno regiono šalyse pražudė apie 220 tūkst. žmonių, tarp jų 168 tūkst. indoneziečių.

