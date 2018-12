Tai buvo pareikšta po gruodžio 2 dienos atakos vienoje statybvietėje, kur žuvo mažiausiai 17 žmonių. Sukilimas Papua rusena nuo 7-o dešimtmečio pradžios, kai Indonezija aneksavo šį regioną – buvusią olandų koloniją. Į Indoneziją jis buvo oficialiai inkorporuotas 1969 metais, po Jungtinių Tautų paremto balsavimo, kurį daugelis laikė apgaule. Judėjimo už laisvą Papua (OPM) karinio sparno – Vakarų Papua nacionalinės išvadavimo armijos – atstovas Sebby Sambomas praėjusį penktadienį telefonu sakė, jog vyriausybės statybvietė buvo atakuota todėl, kad, grupės manymu, projektą vykdo kariškiai. Jis paragino vyriausybę sutikti su taikos derybomis, panašiomis į tas, po kurių Ačeho provincija tapo pusiau autonomine, arba su „tikru referendumu“ dėl nepriklausomybės, kaip įvyko buvusioje Indonezijos teritorijoje Rytų Timore. Indonezijos ministras Wiranto, koordinuojantis politinius, teisinius ir saugumo klausimus, spaudos konferencijoje sostinėje Džakartoje sakė, kad vyriausybė nepradės derybų su šia ginkluota grupe, kuri, pasak jo,bando įbauginti žmones. „Mes nesikalbėsime su nusikaltėliais“, – sakė Wiranto. Po minėtos atakos saugumo pajėgos paėmė 17 darbininkų, pasamdytų statyti tiltų viename svarbaus kelio ruože, palaikus, sakė Papua provincijos kariškių atstovas pulkininkas Muhammadas Aidi. Kariškių poste netoli statybvietės tuomet taip pat žuvo vienas karys. Pajėgos išgelbėjo 27 žmones, įskaitant septynis darbininkus, ir ieško dar keturių dingusių sužeistųjų. Pasak M. Aidi, sukilėliai antradienį tame pačiame Ndugos rajone atakavo vieną atstatytą kariškių postą ir per susišaudymą sužeidė du karius. Nacionalinės policijos viršininkas Tito Karnavianas apskaičiavo, kad ginkluotą grupę tame rajone sudaro ne daugiau kaip 50 žmonių, turinčių maždaug 20 ginklų. Jis sakė, kad ieškoti kaltininkų buvo pasiųsti daugiau kaip 150 policininkų ir karių. Dėl kovų į džiungles pabėgo daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių iš Mbua, Jalo ir Jigio kaimų. Pasak liudininkų, kovoms šiame kalnuotame rajone praėjusią savaitę suintensyvėjus, žuvo mažiausiai keturi civiliai. Krikščionių religinės bendruomenės KINGMI pastorius Benny Giay sakė, kad du iš šių keturių vyrų buvo jo Bažnyčios nariai. Juos bažnyčioje nukovė saugumo pajėgos, kai iš Mbua ir Jigio kaimų gruodžio 4–5 dienomis evakavo žuvusių darbininkų palaikus ir gyvuosius. Dar keturi kaimiečiai, kaip pranešama, buvo sužeisti. Pasak B. Giay, į džiungles kalnuose pabėgusiems kaimų gyventojams pavojų kelia šaltis ir badas. „Visos aukos buvo civiliai, – sakė jis. – Raginame visas šalis elgtis santūriai, nes nekalti civiliai bus šio ginkluoto konflikto aukos.“ Penktadienį S. Sambomas naujienų agentūrai AP telefonu sakė, kad sukilėliai Papua turi 29 operatyvinius dalinius po 2,5 tūkst. narių. Jis žadėjo, kad kova už nepriklausomybę bus intensyvinama partizaniniais išpuoliais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.