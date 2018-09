Aukčiausiasis Teismas paskelbė šią nutartį, išnagrinėjęs penkių asmenų pateiktą peticiją. Pareiškėjai sakė, kad nuolat bijo būti persekiojami visuomenės ir policijos, galinčios imtis priemonių pagal 1861 metais tuomečių Indijos valdytojų britų priimtą įstatymą. 2009 metais Delio aukštasis teismas pripažino prieštaraujančiu konstitucijai Baudžiamojo kodekso 377-ąjį straipsnį, kuriame teigiama, kad tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai prieštarauja gamtos tvarkai. Tačiau ši nutartis 2014 metais buvo panaikinta Aukščiausiojo Teismo, pareiškusio, kad šį straipsnį atšaukti arba pakeisti yra parlamento prerogatyva. Vis dėlto vyriausybė įpareigojo teismą nuspręsti, ar turi būti paliktas galioti įstatymas, numatantis baudžiamąją atsakomybę už dviejų suaugusių tos pačios lyties asmenų lytinius santykius abipusiu sutikimu. Aktyvistai dėl šios nuostatos panaikinimo kovoja nuo praeito amžiaus paskutiniojo dešimtmečio. Ketvirtadienį paskelbta nutartis sukėlė džiaugsmą šios Pietų Azijos šalies LGBT bendruomenei ir jos šalininkams. „Man trūksta žodžių! Reikėjo daug laiko tai pasiekti, bet pagaliau galiu pasakyti, kad esu laisvas ir kad mano teisės lygios su kitų“, – sakė koledže besimokantis Rama Vijas, dėvėjęs vaivorykštės spalvų šaliką. Konservatyvioje Indijoje homoseksualūs santykiai ilgą laiką buvo tabu, ypač kaimiškose vietovėse, kur homofobija labai gaji. Kaip rodo oficialūs duomenys, 2016 metais buvo įregistruota 2 187 bylų, iškeltų pagal 377-ąjį BK straipsnį. Tais metais septyni žmonės buvo nuteisti, o 16 – išteisinti.

