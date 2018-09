Leidinio duomenimis, lėktuvo pilotas spėjo katapultuotis ir nenukentėjo. Orlaivis sudužo pakilęs įprastam skrydžiui. Indijos karinės oro pajėgos šiuo metu turi dvi eskadriles, naudojančias sovietinės gamybos MiG-27. Šiuos lėktuvus planuojama nurašyti ateinančiais metais.

