Kovos su ekonominiais nusikaltimais direkcijos tyrėjai ketvirtadienį kelias valandas krėtė „Amnesty International“ biurą šalies pietuose esančiame Bangaloro mieste. Panašių veiksmų buvo imtasi ir prieš aplinkosaugos aktyvistų organizaciją „Greenpeace“. Finansinius nusikaltimus tirianti direkcija nurodė, kad „Amnesty International“ įtariama 360 mln. rupijų (4,3 mln. eurų) nukreipimu į šalį pažeidžiant finansavimo taisykles. Vienas direkcijos pareigūnas patvirtino kratos faktą ir sakė, kad „Amnesty International“ pažeidė taisykles „įsteigdama komercinį darinį“ pinigams iš užsienio gauti. Organizacija pareiškime socialiniame tinkle „Twitter“ teigia, kad laikosi vyriausybės taisyklių, ir smerkia „nerimą keliantį“ valdžios „veiksmų modelį“. „Aišku, kad vyriausybė nori įvaryti baimę pilietinės visuomenės organizacijoms“, – nurodė „Amnesty International“, kurios pagrindinė būstinė yra Londone. „Amnesty India“ atstovė Smriti Singh naujienų agentūrai AFP sakė, kad organizacija nežino apie jokią konfiskuotą medžiagą, bet vertina įvykius. „Amnesty International“ garsiai kritikavo Indijos dešiniojo sparno vyriausybės elgesį su mažumomis ir pažeidimus konfliktų zonose, tokiose kaip ginčijamas Kašmyras ir centrinė Indija, kur vykdoma kampanija prieš maoistų kovotojus. Spalio 11 dieną ta pati agentūra surengė kratą „Greenpeace India“ biure Bangalore. 2015 metais pareigūnai įšaldė „Greenpeace“ banko sąskaitas. Premjero Narendros Modi nacionalistų vyriausybė kampaniją prieš užsienio nevyriausybines organizacijas pradėjo netrukus po atėjimo į valdžią 2014 metais. Jis sutrukdė beveik 10 tūkst. ne pelno grupių, kurių daugelis dirbo sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos srityje, gauti užsienio finansavimą ir kai kurias apkaltino naudojus lėšas „antivalstybinei veiklai“. Vienoje vyriausybės žvalgybos 2014 metų ataskaitoje, kaip pranešta, teigiama, kad šios grupės su užsienio galiomis veikė siekdamos pakirsti Indijos ekonomikos augimą.

