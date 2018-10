Indijos plieno gamykloje per galingą sprogimą žuvo devyni žmonės

Valstybinės kompanijos „Steel Authority of India Limited“ pareiškime sakoma, kad sprogimą gamykloje „SAIL Bhilai“ sukėlė ugnis dujotiekyje kokso krosnies komplekse. Nelaimė įvyko vykdant planinius priežiūros darbus. Kompanijos pareiškime nurodoma, kad kai kurie sužeistieji patyrė nudegimų ir buvo skubiai nuvežti į vietos ligoninę. 14 žmonių vis dar yra hospitalizuoti. Kol kas neaišku, ar žmonės iš gamyklos evakuoti. Pareigūnai pranešė, kad gaisras gamykloje valdomas. Atstovas Maheshas Chandra Agrawalas atsisakė pateikti daugiau detalių. Minimoje gamykloje, esančioje Bhilajuje, 35 km nuo Čhatysgarho valstijos sostinės Raipuro, gaminami geležinkelio bėgiai vyriausybinei geležinkelių sistemai „India Railways“.

