Smarkios liūtys šeštadienio rytą vėl pradėjo pliaupti kai kuriuose valstijos rajonuuose. Stichija trukdo siųsti gelbėtojus ir pagalbos siuntas į jau keletą dienų izoliuotas gyvenvietes. Daugelį jų dabar galima pasiekti tik valtimis ar sraigtasparniais. Anot pareigūnų, į laikinąsias valstybines stovyklas buvo nugabenta per 300 tūkst. žmonių. Tačiau tiek vietos valdžia, tiek žiniasklaida teigia, kad gelbėjimo tarnyboms sunku susitvarkyti su nuolat plūstančiais pagalbos prašymais. „Nuolat gauname gauname daugybę prašymų išgelbėti“, – penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė valstijos vyriausiojo ministro Pinarayi Vijayano biuras ir paprašė prašančiųjų pagalbos kartu su savo tikslia buvimo vieta nurodyti šalimais esančius orientyrus, kad gelbėtojai galėtų juos greitai surasti. Susiję straipsniai: Potvynių aukų skaičius Indijoje šoktelėjo iki 324 Indijos pietuose potvynių aukų padaugėjo iki 106 P. Vijayano biuras taip pat informavo, kad Kerala „susidūrė su didžiausiu per 100 metų potvyniu“ Rugpjūčio 8-ąją prasidėjusios liūtys sukėlė potvynių ir nuošliaužų, per kurias visoje Keraloje – vaizdingais atogrąžų paplūdimiais ir kalnais garsėjančiame regione – sugriuvo nemažai tiltų ir namų. Be to, buvo užblokuota daugybė kelių ir geležinkelių, o Kočio mieste esantis vienas pagrindinių valstijos oro uostų buvo uždarytas. Premjeras Narendra Modi šeštadienį susitiko su valstijos aukščiausio rango pareigūnais ir pažadėjo išskirti paramai per 70 mln. JAV dolerių (61,1 mln. eurų). Nors centrinė vyriausybė nusiuntė į Keralą daug karinių vienetų, vietos valdžia maldauja papildomos pagalbos. „Prašau paprašykite Modi duoti mums sraigtasparnių, duokite mums sraigtasparnių... Prašau, prašau!“, – remiantis laikraščio „The Indian Express“ pranešimu, vienai Keralos televizijai sakė šios valstijos įstatymų leidėjas Saji Cherianas. N. Modi nurodė, kad Keraloje, turinčioje per 33 mln. gyventojų, paieškos ir gelbėjimo operacijose dalyvauja 38 sraigtasparniai. „Visi meldžiamės už Keralos žmonių saugumą ir gerovę“, – tviteryje parašė premjeras. Keralos nelaimių valdymo agentūros duomenimis, nuo liūčių pradžios rugpjūčio 8-ąją valstijoje žuvo mažiausiai 194 žmonės, o dar 36 yra dingę. Iš viso nuo musono sezono pradžios septyniose Indijoje valstijose žuvo per 1 000 žmonių, tarp jų – daugiau kaip 300 Keraloje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.