Daktaras Nirmalas Mazi sakė, kad kol kas apie sužeistuosius informacijos nėra. Gaisras Kalkutos ligoninėje kilo trečiadienio rytą. N. Mazi nurodė, kad ugniagesiams pavyko numalšinti gaisrą, tačiau nuo pastato teberūksta dūmai. Incidento priežastis tiriama. Panašūs incidentai Indijoje yra dažni, daugiausia gaisrų kyla dėl prastos kokybės elektros laidų ir saugos normų nesilaikymo. Praėjusį mėnesį viename pastate Kalkutoje siautėjo gaisras, apėmęs šimtus jame įsikūrusių parduotuvių ir biurų.

