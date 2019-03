Indija tapo ketvirtąja valstybe po JAV, Rusijos ir Kinijos, sėkmingai atlikusia tokį bandymą.

„Ką tik mūsų mokslininkai numušė veikiantį palydovą, (skriejusį) žemojoje orbitoje aplink Žemę“, - N. Modi paskelbė per pirmąjį nuo 2016 metų pabaigos televizijos tiesiogiai transliuotą jo kreipimąsi į tautą.

„Tai pasididžiavimo momentas Indijai“, – pridūrė jis.

Raketa, paleista iš bandymų komplekso Indijos rytinėje Odišos valstijoje numušė palydovą per „sudėtingą operaciją“, trukusią apie tris minutes, sakė N. Modi.

„Indija įregistravo savo pavadinimą kosmoso supergalybių sąraše. Iki šiol tai yra pasiekusios tik trys šalys“, – pabrėžė premjeras.

Bandymas buvo atliktas praėjus mėnesiui po Indijos ir Pakistano naikintuvų susirėmimo ginčijamo Kašmyro regiono pasienyje. Šis incidentas žymėjo rimtą karinį eskalavimą tarp branduolinių ginklų turinčių varžovių.

Vienas indų lėktuvas buvo numuštas, o jo pilotas sučiuptas Pakistano. Be to, po incidento, kai Indijos aviacija pirmąkart per kelis dešimtmečius bombardavo Pakistano teritoriją, Islamabadas surengė atsakomųjų antskrydžių.

Pasak M. Modi, ši operacija buvo taiki ir neskirta „karo atmosferai“ kurti, „nenukreipta prieš jokią šalį“.

„Noriu patikinti pasaulio bendriją, kad naujieji pajėgumai nėra prieš nieką nukreipti. Taip skirta apsaugoti ir ginti sparčiai augančią Indiją“, – aiškino jis.

Jungtinės Valstijos ir Sovietų Sąjunga 1985 metais atliko pirmuosius sėkmingus bandymus numušti palydovus. Kinija tai padarė 2007 metais.

Kaip pranešama, šiuo metu Amerika, Rusija ir Kinija kuria vadinamuosius „Žvaigždžių karų“ ginklus – lazerines sistemas palydovams naikinti.

Palydovai tampa vis svarbesni žvalgybai, tad viso didžiosios valstybės siekia įsitvirtinti kosmose.

Jungtinės Valstijos 2014 metais atmetė Rusijos ir Kinijos pasiūlymą priimti sutartį, draudžiančią kosmose dislokuoti ginkluotę. Pasak Vašingtono, šis susitarimas buvo „iš pagrindų ydingas“, nes juo nebuvo numatyta pakankamų tikrinimo priemonių.

Indijos užsienio reikalų ministerijos pranešime, paskelbtame po N. Modi kreipimosi, sakoma, kad Delis „neturi ketinimų įsitraukti į ginklavimosi varžybas kosmose“.

„Visuomet tvirtinome, kad kosmosas turi būti naudojamas tik taikiems tikslams“, – rašo URM.

N. Modi sakė, kad naujasis bandymas nepažeidžia jokių tarptautinių sutarčių ir kad jis turi užtikrinti geresnes sąlygas ir saugumą 1,3 mlrd. Indijos gyventojų.

Šis pranešimas buvo paskelbtas artėjant nacionaliniams rinkimams, per kuriuos N. Modi tikisi užsitikrinti antrą kadenciją.

Balsavimas prasidės balandžio 11-ąją ir truks beveik šešias savaites. Per šiuos didžiausius pasaulyje rinkimus balso teisę turės beveik 900 mln. žmonių.

Pagrindinė opozicinė Kongreso partija, kurios lyderis Rahulas Gandhi yra N. Modi varžovas, pasveikino mokslininkų „revoliucingus pasiekimus“.