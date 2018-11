Miškų priežiūros pareigūnas Mahaviras Kaujlagi sakė, kad tigrei vėlai sekmadienį sudraskius laukuose dirbusį vyrą, kaimiečiai žvėrį apsupo ir, patelei bandant ištrūkti, suvažinėjo ją traktoriumi. Gyventojai sako, kad ši tigrė prieš maždaug 10 dienų taip pat užpuolė ir apdraskė vieną jaunuolį. Minimas kaimas yra Dudhvos tigrų draustinyje Lakhympur Kherio rajone, maždaug 250 km į pietryčius nuo Utar Pradešo valstijos sostinės Laknau. Galabyti tigrus saugomose teritorijose draudžiama. Draustinio direktorius Rameshas Pandey sakė, kad pagal Laukinės gamtos apsaugos įstatymą apie minimą atvejį bus pranešta policijai. Balandžio mėnesį Utar Pradešo valstijos Nighasano rajone kaimiečiai sumušė kitą tigrą; šis patyrė sunkių sužeidimų. Tigras yra Indijos nacionalinis gyvūnas; pagal Laukinės gamtos apsaugos įstatymą tigrai laikomi nykstančia rūšimi. Praėjusių metų vyriausybės duomenys rodo, kad ankstesnius trejus metus per susidūrimus su laukiniais tigrais ar drambliais kasdien žūdavo mažiausiai po vieną žmogų. Žmonių konfliktų su tigrais laipsniškai daugėja nuo 8-ojo dešimtmečio, kai Indija pradėjo tigrų apsaugos programą, pagal kurią nacionaliniuose parkuose buvo įsteigti draustiniai, o didžiųjų kačių galabijimas pradėtas laikyti nusikaltimu. Nors tigrų skaičiavimo metodai keitėsi, surašymai rodytų, kad tuometinė maždaug 1 800 tigrų populiacija išaugo iki 2 226 individų 2014 metais.

