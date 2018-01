Premjerą B. Netanyahu, žadantį glaudesnius ryšius su šia regiono galia, ir jo žmoną Sarą Delio tarptautiniame oro uoste pasitiko ministras pirmininkas Narendra Modi, kuris liepos mėnesį pateko į istoriją kaip pirmasis Izraelyje apsilankęs Indijos lyderis. „Šis vizitas yra proga stiprinti bendradarbiavimą su pasauline ekonomikos, saugumo, technologijų ir turizmo galia, – sakoma prieš vizitą paskelbtame B. Netanyahu pareiškime. – Indijos premjeras Modi yra artimas Izraelio ir mano draugas.“ N. Modi, kuris dažnai lydės B. Netanyahu per jo penkių dienų kelionę, prie lėktuvo apkabino Izraelio premjerą, o paskui lyderiai nuvažiavo prie memorialo Indijos kariams Delyje. „Jūsų vizitas Indijoje yra istorinis ir ypatingas. Jis dar labiau sutvirtins artimą mūsų šalių draugystę“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė N. Modi. B. Netanyahu yra tik antras Indijoje apsilankęs Izraelio premjeras ir pirmasis po Arielio Sharono vizito 2003 metais. Jį lydi didžiausia verslo delegacija, kada nors vykusi su Izraelio lyderiu. Tel Avivui siekiant sutarčių su trečiąja pagal dydį Azijos ekonomika, delegacijoje yra technologijų, žemės ūkio ir gynybos bendrovių vadovų. Pasirengimą B. Netanyahu vizitui šį mėnesį užtemdė Indijos sprendimas atšaukti susitarimą pirkti 8 tūkst. prieštankinių valdomųjų raketų iš Izraelio valstybinio gynybos rangovo „Rafael“. Indijos armija ir vyriausybė tariasi, kaip atgaivinti šį 500 mln. dolerių (412 mln. eurų) vertės užsakymą, atšauktą indų valstybiniam gynybos rangovui pasiūlius pagaminti panašių raketų. Izraelis yra svarbus ginklų Indijai tiekėjas ir kasmet jai eksportuoja karinės įrangos vidutiniškai už 1 mlrd. dolerių (0,82 mlrd. eurų), bet N. Modi nori atsikratyti savo šalies, kaip didžiausios pasaulyje importuotojos gynybos srityje, statuso. B. Netanyahu ir N. Modi vizitą pradėjo prie memorialo Pirmajame pasauliniame kare kovojusiems ir Izraelio Haifos miestą išvaduoti padėjusiems Indijos kariams. Vėliau Izraelio lyderis susitiks su Indijos užsienio reikalų ministre Sushma Swaraj ir privačiai vakarieniaus su N. Modi. B. Netanyahu tikisi pasirašyti naujų susitarimų energetikos, aviacijos ir kino srityse. Be to, jis aplankys Tadž Mahal mauzoliejų, N. Modi gimtąją Gudžarato valstiją, o Mumbajuje susitiks su Bolivudo garsenybėmis. Jis taip pat aplankys žydų centrą, kuris buvo užpultas per 2008 metų Mumbajaus atakas. Tai bus emocingas ir simbolinis gestas mažytei Indijos žydų bendruomenei. B. Netanyahu lydės 11-metį Moshe Holtzbergą, jam pirmą kartą grįžtant į pastatą, kuriame per 166 gyvybių pareikalavusias atakas žuvo jo tėvai.

