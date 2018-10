Anot pareigūno P. Sundero Rajo, per ataką Čatysgaro valstijos Dantevaros rajone buvo sužeisti dar du policininkai. Policijos teigimu, televizijos „Doordarshan“ operatorius atvyko į tą rajoną filmuoti artėjančių regioninių rinkimų. Jį motociklu nuvežė vienas policininkas. Šeštadienį sukilėliai toje pačioje valstijoje detonavo bombą ir nukovė keturis vietos sukarintos organizacijos narius. Kinijos revoliucijos lyderio Mao Zedongo įkvėpti sukilėliai jau daugiau kaip keturi dešimtmečiai kovoja su Indijos vyriausybe, reikalaudami žemės ir darbo ūkininkams nuomininkams, neturtingiesiems ir autochtonų bendruomenėms.

