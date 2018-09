„Galime patvirtinti penkių žmonių žūtį. Gelbėtojų komandos įvykio vietoje dar valo nuolaužas“, – naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos pareigūnas Saratas Chandra Nirmalas. AFP fotografas įvykio vietoje matė, kaip iš griuvėsių buvo ištraukti du žuvę vaikai. Namas stovėjo tankiai apgyvendintame vidurinės klasės rajone, kur daug namų turi bendras sienas. Naujienų agentūra „Press Trust of India“ citavo neįvardytą vietos pareigūną, sakiusį, kad sugriuvęs namas buvo 20 metų senumo ir netvirtas. Kitos indų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad ketvirtas namo aukštas buvo pristatytas nelegaliai. Tai dar vienas iš daugybės panašių incidentų Indijoje. Liepą sostinės pakraštyje sugriuvus šešių aukštų pastatui žuvo devyni žmonės, o pernai Radžasthano valstijoje ant vestuvininkų užgriuvus sienai žuvo per 20 žmonių. Į miestus ieškoti darbo traukia daugybė indų, kuriems trūksta pigių būstų, ir tai visoje Indijoje pakurstė nelegalias statybas. Daug tokių pastatų statomi naudojant nekokybiškas medžiagas. Be to, milijonai žmonių gyvena nutriušusiuose senuose pastatuose.

