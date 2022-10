Indijoje sugriuvo kabantis tiltas, daugiau nei 100 žmonių dingo upėje

„Kol kas rasta 30 kūnų. Gelbėjimo operacija tęsiama“, – sakė Gudžarato valstijos vyriausybės, kurioje įvyko incidentas, ministras Brijeshas Merja.



Vietos žiniasklaida, cituodama valdžios pareigūnus, pranešė, kad ant tilto nelaimės metu buvo 500 žmonių, atliekančių religinės šventės ritualus.

Naujienų agentūra „Press Trust of India“, remdamasis vietos sveikatos pareigūnais, pranešė, kad žuvusiųjų skaičius siekia mažiausiai 32.

Tuo metu valstijos vidaus reikalų ministras Harshas Sanghavi tvirtino, kad žuvo viso labo septyni žmonės.

Pranešama, kad daugiau nei 100 žmonių vis dar laikomi dingusiais upėje. Įvairiuose vaizdo įrašuose, kurių nepavyko nepriklausomai patikrinti, matyti, kaip žmonės tamsoje laikosi įsikabinę į tilto liekanas.

At least 32 people were killed while many are said to be injured after a hanging wall collapsed in Machchhu river in Gujarat Morbi district on Sunday evening.

