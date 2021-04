Indijoje šeštą dieną iš eilės fiksuota per 200 000 naujų COVID-19 infekcijų

Iš viso Indijoje infekuotųjų skaičius jau siekia per 15 mln.

Per 24 valandas šalyje, be to, virusas pražudė dar 1 761 žmogų. Tai paros antirekordas. Bendras mirčių skaičius išaugo iki 180 530.

Indija turi 1,4 mlrd. gyventojų.