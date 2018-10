Incidentas įvyko prieš pat kasmetinę hinduistų šviesų šventę (Divalį), kai fejerverkų paklausa būna ypač didelė. Indijai kovojant su didžiule oro tarša Aukščiausiasis Teismas ėmėsi reguliuoti fejerverkų pardavimus. Sprogimas Utar Pradešo valstijos Badauno rajone sugriovė fejerverkų gamybos licenciją turėjusį fabriką, informavo rajono policijos viršininkas. „Gamykloje įvyko sprogimas. Patvirtinta, kad žuvo septyni žmonės“, - Ashokas Kumas sakė žurnalistams. Jis pridūrė, kad į nelaimės vietą buvo išsiųsti ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai. Per Divalį tradiciškai uždegama daugybė žiburių. Mūsų laikais per šią šventę rengiami milžiniški fejerverkų šou, paskleidžiantys didžiulius dūmų debesis. Pernai per sprogimą nelegalioje fejerverkų gamykloje rytinėje Odišos valstijoje taip pat žuvo septyni žmonės. Aukščiausiasis Teismas antradienį leido pardavinėti tik mažesnio dūmingumo fejerverkus - vadinamąsias žaliąsias petardas. Be to, šių petardų pardavėjai taip pat privalo turėti valstybės išduotas licencijas.

