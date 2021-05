Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, šalyje per parą buvo patvirtinti 401 993 nauji COVID-19 atvejai, o bendras oficialiai nustatytų užsikrėtimų skaičius išaugo iki 19,1 milijono.

Be to, per parą mirus 3 523 koronavirusu užsikrėtusiems žmonėms bendras pandemijos aukų skaičius Indijoje išaugo iki 211 853.

Daugelis ekspertų spėja, kad dėl nepakankamos testavimo apimties ir netikslaus mirties priežasčių nustatymo tikrieji sergamumo ir mirštamumo rodikliai yra daug didesni.

Šių metų pradžioje, kai sergamumo lygis buvo nukritęs žemiau 10 tūkst. naujų COVID-19 atvejų per parą, Indijos valdžia atšaukė daugelį karantino suvaržymų.

Buvo leista vyksi masiniams religiniams sambūriams, įskaitant Kumbha Melos festivalį, kuriame dalyvavo milijonai hinduistų maldininkų, taip pat politinius mitingus. Suvaržymai ilgokai nebuvo griežtinami, net kai kovo pabaigoje pradėjo staigiai didėti sergamumas.

Vien balandį Indijoje nustatyta apie 7 mln. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Vis dėlto 1,3 mlrd. gyventojų turinčioje šalyje sergamumo ir mirtingumo lygis išlieka gana mažas, palyginus su kai kuriomis kitomis šalimis.