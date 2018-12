Policijos pareigūnas A. P. Lokhandas sakė, kad gaisrą penkių aukštų valstybinėje ligoninėje „ESIC Kamgar“ Andherio priemiestyje tikriausiai sukėlė trumpasis jungimas. Mumbajus yra Indijos finansų ir pramogų industrijos centras. Pasak A. P. Lokhando, gaisrui gesinti buvo pasitelktos aštuonios ugniagesių mašinos. Laikraštis „The Times of India“ pranešė, kad 49 pacientai buvo evakuoti ir perkelti į ligonines netoliese. Kitos detalės kol kas neaiškios. Gaisrai yra įprastas dalykas Indijoje, kur statybininkai ir gyventojai dažnai nepaiso statybos taisyklių ir saugumo normų. Pernai gruodžio mėnesį per vėlyvo vakaro gaisrą viename restorane Mumbajuje žuvo 15 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.