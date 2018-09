Ši avarija yra tarp daugiausiai aukų pareikalavusių pastarųjų metų nelaimių liūdnai garsėjančiuose Indijos keliuose, kuriuose per metus žūsta daugiau kaip 150 tūkst. žmonių. Dėl daugumos avarijų kaltinami prasti keliai, prasta automobilių būklė ir neatsargus vairavimas. Minimas autobusas su 80 žmonių važiavo iš garsios Kondagataus Andžanėjos Svamio (Hanumano) šventyklos kalvotoje Telanganos valstijoje. Nelaimės vietoje matėsi į eilę suguldyti žuvusiųjų palaikai, pažirusios stiklo šukės, išmėtytos šlepetės ir bagažas. Vietos gyventojai traukė gyvuosius iš sulamdyto autobuso ir nešė juos įkalne pas medikus. Kai kurie gelbėtojai buvo užlipę ant autobuso, kiti bandė pasiekti sužeistuosius pro visiškai sudaužytą autobuso priekį. „Daugiau kaip pusė žuvusiųjų yra moterys, taip pat yra mažiausiai trys (žuvę) vaikai“, – naujienų agentūrai AFP sakė vietos pareigūnas G. Narendharas. Televizija NDTV citavo liudininkus, sakiusius, kad vairuotojas važiavo dideliu greičiu ir nesuvaldė autobuso. Dienraštis „The Hindu“ pranešė, kad autobusas nuo kelio nulėkė staigiame posūkyje. „Ištraukėme kūnus ir vežame juos į ligoninę autopsijai“, – AFP sakė vietos administracijos atstovas B. Rajeshamas. Nurodyta atlikti avarijos tyrimą. Telanganos valstijos vyriausiasis ministras K. Chandrashekharas Rao sakė esąs sukrėstas ir paskelbė, kad kiekvieno žuvusiojo šeimai bus skirta po 500 tūkst. rupijų (6 tūkst. eurų). Šį antradienį hinduistai laiko palankia diena, tad minėtoje šventykloje lankėsi labai daug tikinčiųjų.

