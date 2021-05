Indijoje – nauji COVID-19 sergamumo ir mirštamumo rekordai

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad mirus 3 980 užsikrėtusiųjų bendras oficialiai patvirtintų koronaviruso pandemijos aukų skaičius Indijoje išaugo iki 230 168. Be to, nustačius 412 262 naujus koronavirusinės infekcijos atvejus bendras jų skaičius šalyje padidėjo iki 21,1 milijono.

Ketvirtadienį paskelbti sergamumo ir mirštamumo rodikliai yra didžiausi Indijoje nuo pandemijos pradžios.

Kelias ankstesnes sergamumas šiek tiek mažėjo, todėl vyriausybė tikėjosi, kad naujausias katastrofinis COVID-19 pliūpsnis galbūt jau eina į pabaigą.

Praeitą penktadienį buvo skelbta apie 402 tūkst. per parą nustatytų naujų koronavirusinės infekcijos atvejų. Per kelias tolesnes dienas šis rodiklis sumažėjo iki 357 tūkst. atvejų per parą, bet antradienį jis vėl pradėjo didėti.

Staigus pandemijos paaštrėjimas Indijoje nuo kovo pabaigos daug kur viršijo ligoninių pajėgumus – gydymo įstaigoms stinga lovų, vaistų ir deguonies. Mirštant daugybei pacientų, šalies krematoriumai nebesusidorojo su palaikų srautu.

Premjero Narendros Modi vyriausybė vengė vėl sugriežtinti karantino priemones, nors keli regionai, įskaitant sostinę Naująjį Delį, Biharo ir Maharaštros valstijas paskelbė vietinio masto uždarymus.