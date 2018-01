Naftininkų sraigtasparnis nukrito šeštadienį pakilęs iš Indijos finansų sostinės Mumbajaus. „Šiuo metu ligoninė pranešė priėmusi šešis iš nelaimės vietos atgabentus kūnus. Vieno asmens dar trūksta“, – sakė BP Sharma (Šarma), vadovaujantis sraigtasparnių bendrovei „Pawan Hans“. Ryšys su orlaiviu, kuriuo skrido Indijos valstybinės naftos įmonės ONGC telkinių žvalgymo padalinio penki darbuotojai ir du pilotai, nutrūko 10 val. 30 min. vietos (7 val. Lietuvos) laiku, praėjus apie 15 minučių nuo jo pakilimo. Sraigtasparnis skrido į jūrinę gręžimo platformą naftos verslovėje „Bombay High“, kurią turėjo pasiekti 11 val. 2015 metais nukritus iš „Bombay High“ platformos pakilusiam „Pawan Hans“ sraigtasparniui, žuvo du pilotai. ONGC valdomuose telkiniuose išgaunama apie du trečdaliai šalyje išpumpuojamų gamtinių dujų.

