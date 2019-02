Incidentas šiaurės rytinėje Asamo valstijoje įvyko mažiau nei dvi savaitės po to, kai Utar Pradešo ir Utarakando valstijose nuo užteršto alkoholio mirė apie 100 žmonių. Visos vėliausios nelaimės aukos dirbo Salmoros arbatos plantacijoje, esančioje Asamo Golagato rajone. Dar dešimtys apsinuodijusių žmonių gydomi dviejose vietos ligoninėse. Dauguma pacientų skundėsi labai smarkiu pilvo skausmu ir vėmimu. „Dėjome visas pastangas, bet mums nepavyko jų išgelbėti“, – sakė Džorato medicinos kolegijos ligoninėje dirbantis vyresnysis gydytojas. Pasak jo, žmonės žuvo praėjus kelioms valandoms po to, kai išgėrė nelegalaus alkoholio. „Jie įsigijo iš pardavėjo namudinės gamybos alkoholinio gėrimo, išgėrė jį ketvirtadienį vakare ir beveik iškart blogai pasijuto“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Gologato rajono aukšto rango pareigūnas Dhirajas Dasas. Suvartojus alkoholį į ligoninę buvo išvežti 55 žmonės, bet daugelis jų mirė pakeliui. Asamo vyriausiasis ministras Sarbananda Sonowalas nurodė atlikti tyrimą. Valstijos policija pranešė, kad po incidento buvo suimtas vienas žmogus, o vietos valdžia paskelbė, jog buvo nušalinti nuo pareigų du akcizų departamento pareigūnai, nesiėmę tinkamų atsargumo priemonių dėl alkoholio pardavimo. Anksčiau šį mėnesį Indijos šiaurėje žuvo maždaug 100 žmonių, apsinuodijusių namudiniu alkoholiu. Šioje Pietų Azijos šalyje nesaugus alkoholis, kurio butelis paprastai vos kelis euro centrus, kasmet pražudo šimtus žmonių, daugiausiai nepasiturinčių. Anot Indijos tarptautinės alkoholinių gėrimų ir vyno asociacijos, iš maždaug 5 mlrd. litrų alkoholio, per metus suvartojamo Indijoje, apytiksliai 40 proc. gėrimų gaminami nelegaliai.

