Kaip pranešama, moteris, nukritusi ant kilimo ir tūpimo tako, susilaužė koją. Incidentas įvyko Mumbajaus tarptautiniame oro uoste įgulai ruošiantis pasitikti keleivius į Delį ketinusiame skristi oro lėktuve. „Įgulos narė pirmadienio rytą iškrito uždarydama „Boeing 777“ galines duris ir buvo sužalota“, – naujienų agentūrai AFP pranešė vienas iš „Air India“ vyresniųjų vadybininkų Pravinas Bhatnagaras. „Ji gydoma ligoninėje. Bus atliktas tyrimas siekiant nustatyti tikslią incidento priežastį“, – pridūrė jis. Anot Indijos žiniasklaidos, 52 metų moteris nebuvo praradusi sąmonės, bet patyrė kojos kaulų lūžių. Iš karto po incidento AFP nepavyko susisiekti su Nanavati ligoninės, į kurią buvo nuvežta palydovė, atstovu. Per pastaruosius kelerius metus įsiskolinusi „Air India“ susidūrė su virtine techninių sutrikimų ir kitų nesmagių incidentų, tokių kaip įgulos vėlavimai į skrydžius. Ši valstybinė bendrovė praėjusią savaitę nubaudė du pilotus po to, kai jų pilotuojamas lėktuvas su 136 žmonėmis įsirėžė į oro uosto aptvarą, pakilo ir po beveik keturias valandas trukusio skrydžio saugiai nusileido. 2015-ųjų gruodį Mumbajaus oro uoste žuvo vienas „Air India“ technikas, įsiurbtas į lėktuvo turbiną lėktuvui ruošiantis pakilimui. Tragedija įvyko, kai antrasis pilotas supainiojo už oro eismo valdymą atsakingų darbuotojų signalus ir įjungė variklį. Praėjusį mėnesį paniką sukėlė vienas keleivis indas, ieškodamas tualeto skrydžio metu pamėginęs atidaryti lėktuvo duris. Šis vyras, pasak žiniasklaidos, pirmą kartą skridęs orlaiviu, keliavo iš Delio į Patną „GoAir“ lėktuvu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.