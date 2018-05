Indijoje įgriuvus viadukui žuvo mažiausiai 18 žmonių

„Kol kas mūsų komandos surado 18 kūnų. Septynios NDRF (Nacionalinių atsako į nelaimes pajėgų) komandos dalyvauja tebesitęsiančioje gelbėjimo operacijoje“, – naujienų agentūrą AFP informavo NDRF dispečerinės pareigūnas. Nelaimė įvyko Varanasio mieste. Būgštaujama, kad po griuvėsiais gali būti įstrigę daugiau žmonių. Nukritusi betono plokštė užkrito ant mažiausiai keturių automobilių, motociklo ir autobuso. Kol kas nežinoma, kiek žmonių buvo tose transporto priemonėse. Plokštė buvo mažiausiai 15 metrų ilgio ir 2 metrų pločio.

